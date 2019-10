Episkop Irinej: Rusija je poslednja linija odbrane hrišćanskih vrednosti

Danas pre 9 sati | Piše: Beta

Episkop bački Irinej izjavio je da Kosovo i Metohija ne mogu biti zauvek oteti bez pristanka Srbije, kao i da je Rusija danas poslednja linija odbrane hrišćanskih vrednosti.

Episkop Irinej koji je i portparol SPC, rekao je da javnost može da očekuje sa ceremonije povodom osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve (SPC), istu poruku „kao i uvek do sada, od Kosovskog boja davne 1389. godine do kosovskog boja danas“. Govoreći o prilikama u Crnoj Gori, on je rekao da „uprkos čitavoj besomučnoj propagandi, klevetama i hajkama, narod u Crnoj Gori, Srbi i nesrbi najveće poverenje imaju upravo u SPC, što na licu mesta znači, u