Užasno krvoproliće u Kanzas Sitiju! Upao u bar i izrešetao 9 ljudi: Četvoro umrlo na licu mesta! Sav pod pliva u krvi! (foto)

Kurir pre 34 minuta

Četvoro ljudi ubijeno je u pucnjavi koja se dogodila u baru na uglu Desete i Centralne ulice u Kanzas Sitiju, saopštila je lokalna policija.

Pucnjava se dogodila oko 1:30 časova po lokalnom vremenu. Tomas Tomašić iz gradske uprave Kanzasa rekao je da je napadač pogodio devetoro ljudi, a da je četvoro umrlo. 9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. — KCKPD (@KCKPDHQ) October 6, 2019 On je dodao da osumnjičeni nije uhapšen. On scene near 10th and Central where officers responded to a shooting. 9 total people were shot 4 of the 9 are dead. We are told the suspect entered the bar Tequila KC and started