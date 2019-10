Demokrate naložile Beloj kući da im preda dokumente u istrazi o opozivu Trampa

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

Demokrate su Belu kuću najpre pozvale da to učini do petka, ali pošto rok nije ispunjen, administraciji je upućen obavezujući poziv

Demokrate u Predstavničkom domu američkog Kongresa poslale su obavezujući poziv Beloj kući da im preda sva dokumenta u istrazi o opozivu predsednika Donalda Trampa, preneo je danas Glas Amerike (Voice of America - VOA). Demokrate su Belu kuću najpre pozvale da to učini do petka, ali pošto rok nije ispunjen, administraciji je upućen obavezujući poziv. Predsedavajući odborima koji vode istragu saopštili su da je obavezujući poziv neophodan jer je "Bela kuća odbila da