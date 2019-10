Austrija: Mladić ubio bivšu devojku, njenu porodicu i novog dečka, pa se predao policiji

Vesti online pre 4 sata | Vestionline

Jedan 25-ogodišnji muškarac predao se policiji pošto je priznao da je ubio pet osoba u austrijskom gradu Kicbilu.

Kako navodi austrijska agencija APA, on je osumnjičen za ubistvo bivše devojke, njene porodice i njenog novog dečka, prenosi AP. Austrijski list Kurir navodi da je osumnjičeni, koji se policiji predao u Insbruku, raskinuo pre dva meseca sa devojkom. On je, kako dodaje, bivšu devojku i njenog novog dečka sreo ili u subote uveče ili rano ujutro u nedelju, a potom je došlo do svađe. Osumnjičeni se u nedelju oko četiri časova pojavio u porodičnoj kući bivše devojke,