Kakvu će politiku prema Srbiji voditi Kurti?

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beč -- Lider kosovskog pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti najavljuje da će ukinuti takse, ali i tražiti recipročne poteze Beograda, pa i ratno obeštećenje.

Kurti, u intervjuu bečkom dnevniku "Standard", vođenom pred jučerašnje izbore, kaže i da će, ako postane premijer, u prvoj nedelji mandata početi dijalog sa Srbima na Kosovu. "To do sada nijedan premijer nije uradio, ali to je jako važno. U prvom mescu moramo, uz to, videti gde se nalazimo nakon 33 sporazuma koje smo do sada zaključili sa Beogradom. A onda se radujem susretu s novim visokim predstavnikom EU Žozepom Borelom. Svejedno mi je da li je iz Španije,