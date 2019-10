Jutro ledeno, dan sunčan: Danas i do 18 stepeni, sutra toplije

Kurir pre 8 sati

BEOGRAD - U Srbiji se danas posle hladnog jutra očekuje pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Jutarnja temperatura od 0 do pet stepeni, najviša od 14 do 18. I u Beogradu tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja tempratura oko pet, najviša oko 15 stepeni. U sredu ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom, u toku dana pretežno sunčano i osetno toplije. U četvrtak prolazno naoblačenje, prvo na severu i zapadu a do kraja dana i u ostalim krajevima, mestimično s kišom, u većem delu i s padom temperature, dok će se na jugu zadrzati toplije. U petak