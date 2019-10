Ništa od dogovora za bregzit! Merkelova ovo poručila Džonsonu: Nemačka bi lako mogla da napusti EU kada bi htela, ali Britanija ne!

Kurir pre 2 sata

Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla britanskom pemijeru Borisu Džonsonu da je "malo verovatno" postizanje sporazuma o Bregzitu, osim ukoliko Velika Britanija ne ostavi Severnu Irsku u carinskoj uniji.

"Merkelova je rekla da bi Nemačka mogla bez problema da napusti EU, ukoliko bi to želela, ali da Velika Britanija ne može to da učini ukoliko Severna Irska ne ostane u carinskoj uniji", prenosi Rojters pozivajući se na svoj izvor. Merkelova je rekla i da je ona mislila da EU ima veto na britanski izlazak iz carinske unije. Brexit deal "essentially impossible" after "challenging" call between Boris Johnson and German Chancellor Angela Merkel, Number 10 source says