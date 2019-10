Ukrao kamion, pa pokosio više vozila u Nemačkoj: Povređeno 17 ljudi, sumnja se na teroristički napad! (Foto, video)

Kurir pre 41 minuta

Najmanje 17 osoba povređeno je kada je nepoznati muškarac ukradenim kamionom naleteo na više vozila u centru Limburga, u Nemačkoj, saopštila je lokalna policija.

Incident se dogodio juče posle podne. Među povređenima je i vozač ukradenog kamiona koji je uhapšen. Istraga je u toku, a policija je saopšila da nije isključeno da je reč o terorističkom napadu. Organi reda pozvali su da se ne spekuliše o incidentu i da se čekaju detalji od vlasti. Stolen truck slams into cars in Germany, several injured: Police https://t.co/kFiv3hfbYz — The Straits Times (@STcom) October 8, 2019