Lajović poražen na startu turnira u Šangaju

Vesti online pre 23 minuta

Srpski teniser nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Šangaju pošto je na startu turnira poražen od Amerikanca Rejlija Opelke rezultatom 2:0 (6:3, 6:4).

Mladi Amerikanac je u svakom setu po jednom oduzeo servis Dušanu Lajoviću što mu je bilo dovoljno za plasman u naredno kolo, u meču koji je trajao jedan čas i sedam minuta. Opelka će u drugom kolu igrati protiv osmog nosioca Roberta Bautiste-Aguta, koji je u prvom kolu bio slobodan. Dusan lajovic beaten 3-6 4-6 by Reilly opelka in the 1st round of the Shanghai masters #lajovic #defeated #round1 #shanghaimasters ( Getty) pic.twitter.com/CgSKarNouX — Phil