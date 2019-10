Tramp zapretio Turskoj zbog napada na Siriju: Samo vas posmatram! Sledi finansijski udar!

Kurir pre 3 sata

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da pokušava da okonča rat u Siriji i upozorio Ankaru da će biti teško pogođena finansijski ako se ne bude igrala po pravilima.

"Pokušavam da okončam rat bez kraja", napisao je Tramp na svom Tviter nalogu. Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019 "Razgovaram sa obe strane", dodao je on, preneo je Rojters.