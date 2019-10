Horor kod Kraljeva: Mladić izbo nožem devojku, pa se obesio!

Mondo pre 57 minuta | mondo.rs

A.T. (26) izbo je nožem devojku A.S. (22), pa se obesio u jednom selu kod Kraljeva, javili su danas beogradski mediji. U porodičnoj kući u tom selu pronađen je obešen A.T. a pored njega je na podu ležala njegova devojka A.S. koja je na telu imala više ubodnih rana nanetih najverovatnije nožem. "Novostima" je rečano da je devojka živa i hitno je prebačena u bolnicu.