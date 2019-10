Đoković krenuo furiozno, pa stao – Cicipas u polufinalu Šangaja!

B92 pre 1 sat | B92

Novak Đoković nije uspeo da se plasirao u polufinale Šangaja, pošto ga je posle velike borbe i tri seta pobedio Stefanos Cicipas.

Najbolji teniser sveta nije uspeo da odgovori na igru mladog Grka u drugom i trećem setu i on zasluženo dolazi do pobede – 3:6, 7:5, 6:3. Cicipas će u borbi za finale igrati protiv Danila Medvedeva, koji je u dva seta savladao Fabija Fonjinija. Srpski teniser furiozno je krenuo meč i posle samo sedam minuta igre na semaforu je bilo 3:0. Cicipas se nije snašao i činilo se da će Đoković lako doći do prvog gema. Novak do kraja seta nije ispustio servis i uspeo je da