Milićeva: Srbija nije više zemlja iz 90-tih VIDEO

B92 pre 7 sati | B92, Tanjug, prva

Beograd -- Direktorka CEAS-a Jelena Milić uverena je da je sastanak predsednika Vučića i Ričarda Grenela bio težak, samim tim i što nema dovoljno informacija o tome.

"Verujem da je susret bio vrlo težak. Upravo to što nema dovoljno informacija mi govori o tome da je bio težak susret, inače bismo imali informacije", rekla je ona za TV Prva. Kada je reč o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, Milić je izrazila bojazan da sa liderom pokreta Samoopredeljenje Aljbinu Kurtiju, pobednikom vanrednih izbora na Kosovu, to neće biti jednostavno. Kurti, kako kaže, ne razmišlja o tome šta je moguće uraditi, nego šta on misli da je dobro.