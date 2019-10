Vučić o Kosmetu: Niko nam ništa ne nudi

B92 pre 4 sata | Tanjug

Kovin -- Niko nam ne nudi ništa po pitanju Kosova i Metohije, neće da nam daju ništa, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

"Niko nam ne nudi podelu, niko nam ne nudi ništa. Neće da nam daju ništa", rekao je Vučić novinarima u Kovinu, na pitanje da li je od izaslanika predsednika SAD Ričarda Grenela dobio uveravanja da će biti ukinute takse i da li će od Srbije biti traženo nešto za uzvrat, te da li je bilo reči o podeli. On je rekao i da one zemlje koje su priznale Kosovo žele da vide Srbiju bez Kosova. "To u mašti nečijoj mi imamo nešto i treba nešto da dobijemo, ali ništa niko neće