"Ja sam đavo": Ona ubija za kolumbijski narko-kartel: Od 15. godine uživam u tome, briga me i što sam zaklala trudnicu

Blic pre 38 minuta | M. B.

Ubica jednog od kolumbijskih narko-kartela koja sebe naziva Đavolica, hladnokrvno je rekla pred kamerama britanske televizije "Kanal 5" da uživa da ubija ljude (čak i trudnice) i da će to raditi do kraja svog života. Kolumbijka, čije pravo ime nije otkriveno, učestvovala je u kontroverznoj emisiji "Uzimanje droge iz zabave" (Doing Drugs For Fun) u kojoj četvoro ljudi iz Velike Britanije koji povremeno uzimaju kokain odlaze u Kolumbiju (najveći proizvođač kokaina na