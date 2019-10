Trifunović za Blic: Nuđeno mi pola miliona evra za PSG

Danas pre 20 minuta | Piše: Beta

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović potvrdio je danas da je tačno da mu je nuđeno pola miliona evra za PSG ukoliko taj pokret bude bio opozicija koja, kako je naveo, govori ono što vlastima odgovara.

Trifunović je za „Blic“ od petka rekao da ne može da kaže ko mu se obratio i potvrdio autentičnost objave na njegovom Tviter profilu gde je optužio jednog svog saradnika, kojeg nije imenovao, da je želeo da primi mito od, kako je rekao, pola miliona evra i dodao da je taj novac prvobitno njemu nuđen i da je on odbio. Kako stvari u pravnoj državi medjutim stoje, tužilaštvo će me pre pozvati da odgovaram za sve ljude koje sam poklao u “Stršljenu”, nego da me pita ko