"Ne veseli nas širenje NATO ka granicama Rusije"

B92 pre 3 sata | Tanjug

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da napredak NATO alijanse ka ruskim granicama ne veseli Moskvu.

"To je vojni blok i kada se njegovi infrastrukturni objekti šire prema našim granicama, to nas ne čini srećnim", rekao je Putn u intervjuu za Raša tudej i Skaj njuz Arabija televiziju, prenosi Tas s. Kako je rekao, Rusija na to gleda kao na pretnju, iako NATO pokušava da ubedi Rusiju da nije pretnja. "Uvek smo to osećali i više puta smo im govorili o tome, ali oni su neprestano odgovarali ne bojte se, to nije protiv vas, nema zašto da se plašite, NATO transformiše,