Vučić u Blacu: U puteve ulažemo 622 miliona dinara. Izbore nećemo odlagati

Beta pre 56 minuta

Toplički kraj je mnogo osiromašio u poslednjih 50 godina, ovde su plate na najnižem nivou i to su stvari koje moraju da se promene, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanima u Blacu koje je posetio u okviru kampanje Budućnost Srbije.

Iako, kako je kažao, nije zaslužio veličanstven doček jer za ovaj kraj nije urađeno mnogo, Vučić je okupljenima rekao da će u narednom periodu 622 miliona dinara biti uloženo u puteve.

Za početak se put od Blaca prema Beloljinu u dužini od 11,5 km širi, a predsednik Srbije je posebno istakao da će biti napravljeni trotoari i ulična rasveta što je važno zbog bezbednosti dece.

Vučić je Blacu obećao bazen, obnovu školskih i predškolskih objekata kao i domova zdravlja, a građanima je poručio da traže više jer država ima para.

"Pošto postoji interes za fabrikom za preradu voća, spremni smo do 90 odsto investicije platimo kako bi domaćini imali gde da predaju robu" rekao je Vučić i dodao da je dao nalog Ministarstvu privrede da istraži načine kako će se to realizovati i izrazio spremnost da subvencije budu najveće do sada.

Interesovanja stranih investitora za ovim krajem nema, i Vučić očekuje da će se to promeniti sa izgradnjom aut-puta Niš- Priština. On je rekao da će predložiti da se za četiri najsiromašnija okruga među kojima je i Toplički, uvede dodatak na plate od 10 odsto, kako bi ljudi ostajali u svojim gradovima.

Predsednik Srbije rekao je na kraju građanima Blaca da ne treba da brinu o pitanjima visoke politike, ali treba da znaju da on neće dozvoliti ponižavanje Srbije.

"Kada vam kažu da nam neko donosi ponižavajuća rešenja, budite uvereni da mi karijera nije važna, uvek ću se truditi da čuvam mir jer nam ratovi nisu potrebni, ali nikada nikome neću dati da ponizi Srbiju, lakše mi je da ja platim cenu, ali Srbija poniženje neće trpeti", izjavio je Vučić.

On će danas posetiti i Kuršumliju gde će postaviti kamen temeljac za fabriku namenske industrije.

Vučić: Izbore nećemo odlagati, narod zanimaju fabrike, a ne nalepnice opozicijePredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti odlaganja izbora i da će oni biti "održani na vreme, kako kaže Ustav, na četiri godine parlamentarni na pet godina predsednički".

Odgovarajući na pitanja novinara tokom posete Kuršumliji, Vučić je odgovorio pitanjem o tome na šta bi ličilo da on mimo zakona svoj mandat priduži za šest meseci kako bi se opozicija pripremila.

"Izbori će biti na vreme da narod može da kaže svoj sud, a vi izađite ili nemojte, niko se ne sekira preterano, ovaj narod više zanimaju fabrike nego vaše nalepnice", rekao je on o opoziciji.

Vučić je u vezi s Kosovom rekao da je Srbija "na vetrometini raznih interesa", ali da će se boriti da "sačuva šta može".

Dodao je da "mi nikad nismo bili ni blizu realnosti, već polazimo od onoga što želimo".

Izrazio je nadu da će uz veći ugled i ekonomsku snagu Srbija vratiti bar deo prava koja su na Kosovu ranije izgubljena.Vučić najavio vojnicima veće plate, opremu, oružje, stanovePredsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je prilikom posete kasarni „Toplički ustanak“ u Kuršumliji da će zaposleni u vojsci od decembra primati za devet odsto veću platu i da treba da očekuju da plata bude veća svake godine.

On je u okviru kampanje "Budućnost Srbije" najavio nastavak ulaganja u opremu i oružje, ali i veću pomoć vojnicima da reše stambena pitanja.

Vučić je rekao da je planirano da u kuršumlijsku kasarnu stigne još 400 vojnika čime će to biti "jedan od najsnažnijih vojnih centara" u Srbiji.

(Beta, 10.12.2019)