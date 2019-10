U Keniji DELIRIJUM!

Sportske.net pre 4 sata | Sportske.net

Pogledajte video sa ulica u Keniji.

Eliud Kipčoge je uspeo da istrči maraton za manje od dva sata, što se desilo prvi put u istoriji o čemu ste mogli da čitate ovde. Ipak, Atletska federacija nije uvažila ovo kao novi svetski rekord. U Keniji su na ulicama Eldoreta, mesta gde je rođen Kipčoge, proslavili ovo kako dolikuje. Na desetine hiljada Kenijaca je proslavilo ovaj uspeh kao svoj. Pogledajte! Situation on the ground in Eldoret Uasin Gishu county as @EliudKipchoge approached the finish line