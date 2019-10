Putin: Ne veseli nas širenje NATO ka granicama Rusije

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da napredak NATO alijanse ka ruskim granicama ne veseli Moskvu. "To je vojni blok i kada se njegovi infrastrukturni objekti šire prema našim granicama, to nas ne čini srećnim", rekao je Putn u intervjuu za Raša tudej i Skaj njuz Arabija televiziju, prenosi Tass. Kako je rekao, Rusija na to gleda kao na pretnju, iako NATO pokušava da ubedi Rusiju da nije pretnja. "Uvek smo to osećali i više puta smo im govorili o tome, ali