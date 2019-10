Putin izjavio pod kojim uslovom će Rusija otići iz Sirije

Vesti online pre 1 sat | Vestionline, Tanjug

Moskva će se povući iz Sirije, ako buduća vlada te zemlje odluči da ruska vojska treba da ode, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

On je to izjavio u intervjuu za RT, Al Arabiju i Skaj Njuz Arabiju. – Oni koji su ilegalno prisutn u stranoj zemlji, u ovom slučaju Siriji, treba da napuste taj region. To se odnosi na sve zemlje – naglasio je Putin. – Ako buduća legitimna vlada Sirije kaže da joj nije potrebno da ruske trupe ostanu u zemlji, onda će se to odnositi i na Rusiju – dodao je ruski lider. Prema njegovim rečima, Rusija nastavlja da razmatra strano vojno prisustvo u Siriji sa Iranom,