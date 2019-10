U Srbiji vreme toplo, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni Celzijusa

B92 pre 1 sat | Beta

Vreme u Srbiji biće sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od 4 do 12, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, s temperaturom od šest do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 13. oktobar 2019: Reletivno povolŃ�ne biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez se ipak preporučuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, naročito u jutarnjim satima. Mogući su glavobolŃ�a i poremećaj sna. Zbog veće razlike između jutarnje i maksimalne dnevne