Miholjsko leto: Danas sunčano i veoma toplo, narednih dana i do 29 stepeni

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će danas ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima biti magla, a tokom dana sunčano i još malo toplije.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 20. oktobra, u jutarnjim satima po kotlinama i dolinama reka magla koja će se ponegde zadrzati i duže tokom prepodneva. Tokom dana sunčano i toplo, početkom sedmice sa maksimalnom temperaturom od 24 do 29 stepeni. Od četvrtka temperatura u manjem, postepenom padu ali će i dalje biti