Medvedev osvojio masters u Šangaju

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je danas titulu na mastersu u Šangaju, pošto je u finalu pobedio šestog igrača sveta Nemca Aleksandra Zvereva posle dva seta, 6:4, 6:1.

Četvrti teniser sveta Medvedev pobedio je Zvereva posle 73 minuta i ostvario prvi trijumf u međusobnim duelima. On je četiri puta oduzeo servis Zverevu, a spasio je pet od šest brejk lopti. On je osvojio drugu uzastopnu titulu na turnirima iz masters serije, posle Sinsinatija. Medvedev ove sezone ima skor od 59 pobeda i 17 poraza. "Ovo što sam uradio u poslednjih nekoliko meseci je neverovatno. Naporno sam radio za to i nadam se da ću uraditi mnogo više", rekao je