Tumbaković o Joviću: Javio se porukom, neka kaže da li je bio povređen

Novi magazin pre 17 minuta | Beta

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković rekao je danas da "nema pravo da bude ljut ni na koga", upitan za nepozivanje Luke Jovića u nacionalni tim, i dodao je da mu se napadač Real Madrida porukom javio posle utakmice sa Portugalom.

"Nemam pravo da budem ljut ni na koga, već da radim posao na način koji mislim da je najbolji. Luka Jović je mlad igrač, a moja trenerska odgovornost ide u pravcu i pedagogije, vaspitanja. Moram da štitim interes posla kojim se bavim. On je napravio to, javio se porukom. Shvatio sam da taj njegov odgovor porukom traži objašnjenje direktno sa selekotrom, a on to nije uradio. Da li je bio povređen, treba da utvrde lekari, a ne ja", rekao je Tumbaković na konferenciji