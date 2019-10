Ujutru jakna, posle podne majica: Temperatura i do 28 stepeni

RTS pre 6 sati

Republički hidrometeorološki zavod objavio je da će temperatura danas dostizati 28. podeljak.

Ovih dana jutra su hladna, pa je tako započeo i poslednji dan ove nedelje. Jutarnja temperatura je od četiri do 12 stepeni. Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima ima i magle. Kako dan odmiče, biće toplije. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 25 do 28 stepeni. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od šest do 12, najviša dnevna oko 27 stepeni. Sunčano i bez padavina biće i narednih pet