Vučić o Sergeju Trifunoviću: A za šta da mu damo pare?

Beograd -- Aleksandar Vučić veruje da će tužilaštvo ispitati navode Sergeja Trifunovića da mu je u ime SNS navodno nuđeno pola miliona evra i koaliciono partnerstvo.

Međutim, kako kaže, ne vidi zašto bi to neko uopšte radio. "A za šta da mu damo pare?", upitao je Vučić. Kako je rekao za televiziju Pink, ne bi moglo ni da se sakrije da je novac dat, a nije jasno ni zašto bi SNS to uopšte radila. "A za šta da mi njima platimo? To što će da izađe na izbore? Što da im plaćam da izađu na izbore? Što se mene tiče, ne mora niko od njih da izađe na izbore. Ne zanimaju me", rekao je Vučić. Pored toga, kaže, neizlazak dela opozicije na