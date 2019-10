Spasli se posle američke izdaje: Sirijski Kurdi postaju saveznici Vlade u Damasku

Kurir pre 5 sati

DAMASK - Zvaničnici sirijskih Kurda saopštili su da će raditi sa centralnom vladom u Damasku na odbijanju turske ofanzive na severu Sirije.

U toj velikoj promeni saveznika, kako prenosi AP, kurdske snage će se razmestiti "rame uz rame" sa vladinim trupama duž sirijske granice. Kurds reach deal with Damascus in face of Turkish offensive https://t.co/D8Ua0HTk5E — The Guardian (@guardian) October 14, 2019 To je sopšteno nekoliko sati pošto su zvaničnici SAD rekli da će američke trupe napustiti sever Sirije, zbog "haosa koji je izazvala turska ofanziva". Prethodno je, kako podseća AP, predsednik SAD Donald