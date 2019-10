Vučić upozorio međunarodnu zajednicu: Mogu da zabrane Srpsku listu ali ne i Srbe

RTV pre 52 minuta | Tanjug , Pink

BEOGRAD - Mogu i da zabrane Srpsku listu, ali ne mogu da "zabrane" srpski narod na Kosovu i Metohiji, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić povodom navoda Prištine o zatrovanim kovertama sa glasačkim listićima iz centralne Srbije i upozorio međunarodnu zajednicu da ukidanje demokratije ne vodi ničemu.

"Ovo je moje upozorenje međunarodnoj zajednici, posebno onima kojima je bilo teško da čestitaju Srpskoj listi i moja molba Prištini da se urazume, da ukidanje demokratije ne vodi ničemu i da moraju jasno da znaju ko su predstavnici Srba na KiM", istakao je Vučić. On je rekao da je suština u tome da oni pokušavaju da Srpsku listu proglase za terorističku i da dobiju podršku međunarodne zajednice za to. "To je smešna priča za malu decu, tupava priča koju je neki