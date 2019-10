"Ključ prosperiteta nije u Pekingu, Moskvi i Ankari, već EU"

B92 pre 1 sat | Tanjug

Beograd -- Bivši predsednik Evropskog saveta i premijer Belgije Herman van Rompej govorio je u Beogradu, između ostalog, o rešavanju kosovskog pitanja.

On je izjavio da ključ prosperiteta nije ni u Pekingu, ni u Moskvi ni u Ankari već u Briselu, kao i da očekuje da će EU stvoriti klimu poverenja ključnu za rešavanje kosovskog problema. Van Rompej je na konferenciji "EU i Srbija, zajednicka sudbina? Belgijska perspektiva", ocenio dai bi Srbija u EU mogla da bude most za ovaj deo Evrope kako bi se bolje povezale i Bugarska, Ruminija, Kipar i druge zemlje. "Srbija može puno da doprinese tome i bude most između istoka