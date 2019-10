"Povlačenje zahteva tzv. Kosova - pobeda svih koji su protiv politizacije Interpola"

B92 pre 29 minuta | Tanjug

Povlačenje zahteva tzv. Kosova za prijem u Interpol je značajna diplomatska pobeda Srbije, izjavio je i ministar unutrašnjh poslova Nebojša Stefanović.

On je istakao i da je to pobeda međunarodnog prava, policije i svih onih država koje su govorile o tome da se ne sme dozvoliti politizacija Interpola. On je danas u Čileu rekao da je to velika pobeda Srbije i međunarodnog prava. "Zahvaljujući tome što je najveći broj država članica Generalne skupštine Interpola doneo odluku da ne podrži aplikaciju prištinskih institucija, zahtev Prištine, da bude deo Interpola, povučen je neposredno pred sednicu Generalne