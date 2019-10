Stefanović u Čileu o argumentima protiv prijema Kosova u Interpol

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Čileu na Generalnoj skupštini Interpola sa šefom kineske delegacije Dakijem Duanom o argumentima Srbije protiv prijema Кosova u Interpol, saopštilo je danas to ministarstvo.

Stefanović je istakao da bi eventualni prijem doveo do duboke podele te međunarodne policijske organizacije i ugrozio buduću borbu protiv kriminala u svetu. Stefanović koji predvodi srpsku delegaciju na 88. Generalnoj skupštini Interpola u Santjagu od 15. do 18. oktobra, naveo je i da bi eventualnim ulaskom Кosova došlo do zloupotrebe Interpola i da bi politika zamenila policijski rad. Duan je potvrdio nepromenjenu poziciju Kine prema zahtevu Кosova za prijem u