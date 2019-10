"Folksvagen" odustaje od fabrike u Turskoj?

RTS pre 1 sat

Nemački proizvođač automobila "Folksvagen" obustavio je odluku o izgradnji nove fabrike u Turskoj zbog vojne akcije Ankare u Siriji, prenosi dnevnik "Handelsblat".

"U takvom okruženju ne može biti odluke u korist te zemlje", poručuju iz koncerna. Jedan neimenovani portparol dodaje da "Folksvagen" prati situaciju sa velikom zabrinutošću. "Folksvagen" je mesecima analizirao gde će u jugoistočnoj Evropi graditi novi pogon, te je odluka u korist Turske bila gotovo sigurna. Na to je ukazivalo i to što je koncern već u trgovinski registar uneo sestrinsku firmu u toj zemlji. Novi pogon, koji bi trebalo da zaposli do 4.000 ljudi, je