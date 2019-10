Premijerka objasnila zašto se učlanila u SNS

B92 pre 13 minuta | Tanjug

Beograd -- Premijerka Srbije izjavila da je pristupila SNS zato što je, za razliku od većine stranaka čiji je cilj je da pobede na izborima, SNS-u cilj da menja Srbiju.

"To je velika razlika, zbog čega sam osećala da želim članstvom lično da podržim naprednjake. Funkcija u stranci mi nije potrebna - najveću podršku SNS-a sam dobila i pre nego što sam postala član, kada su mi ukazali najveću moguću čast i predložilime da postanem predsednica Vlade Srbije", kazala ja Ana Brnabić. "Zahvalna sam (predsedniku Srbije i SNS-a Aleksandru Vučiću što je verovao u mene i pozvao me da menjamo Srbiju zajedno, i SNS-u što me je podržao", rekla