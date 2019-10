Nestvarna priča gejmera koji je ispunio snove: Zanat pekao preko video igrice pa dobio posao u fudbalskom klubu

Blic sport pre 2 sata | Meridian sport

„Fudbal Menadžer“ je igra koja je mnoge držala prikovanim za ekran računara satima, danima, mesecima, godinama.

Konačno, nekome se to isplatilo. Andrej Pavlović iz Beograda ima samo 22 godine, a zahvaljujući svojim uspesima na čuvenoj video igri, dobio je posao. Naime, FK Bežanija, klub koji se trenutno takmiči u Međuopštinskoj ligi Beograda, angažovao je Pavlovića kao analitičara. Pavlović je istakao da je u ovoj igri stigao do polufinala Lige šampiona vodeći upravo Bežaniju, čiji je veliki navijač. – Rekao sam da mogu da im pomognem, ali nisam očekivao da će me pozvati.