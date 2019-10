Sutra pretežno sunčano i natprosečno toplo

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

U Srbiji će sutra ujutro biti prohladno, ponegde sa maglom a u toku dana pretežno sunčano i natprosečno toplo, saopštio je Republički meteorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13 stepena Celzijusa, a najviša od 23 do 28 stepeni. U Beogradu će jutro biti prohladno a u toku dana će biti sunčano i natprosečno toplo. Duvaće slab, promenljiv vetar, sa jutarnjom temperaturom od šest do 13 stepeni, a najvišom dnevnom oko 25 stepeni Celzijusa. Naredne nedelje u Srbiji će biti nastavak Miholjskog leta – ujutru prohladno, danju pretežno sunčano i toplo sa najvišom