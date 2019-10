Postavljeno 56 kamera na autoputu BG-Niš, test faza tri meseca

Dnevnik pre 30 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Na autoputu Beograd - Niš postavljeno je ukupno 56 kamera na 14 portala u oba smera, koje će snimati vozila i meriti prosečnu brzinu na deonicama dugim od šest do 32 kilometara, rekao je pomoćnik direktora Sektora za naplatu putarine u Putevima Srbije i rukovodilac tog projekta Darko Savić.

On je ranije rekao da će biti istanlirane kamere na deonici od Beograda do Malog Požarevca u dužini od 10 kilometara, zatim od Malog Požarevca do Umčara dugoj sedam kilometara, od Umčara do Vodnja šest km, od Vodnja do Smedereva 12 km, od Smedereva do Velike Plane 30 km i Velike Plane do Markovca 12 km. Takođe kamere će biti i na deonici od Markovca do Batocine dugoj 10 km, od Batocine do Jagodine 22 km, od Jagodine do Paraćina 24 km, od Paraćina do Pojata 12km, od