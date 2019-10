Rebić i Drecun: Zastrašivanje Srba nakon poraza u Interpolu

RTS pre 40 minuta

Direktor policije Vladimir Rebić je rekao za RTS da je srpska policija još tokom noći imala saznanja da će prištinske vlasti ući na sever Kosmeta. Istakao je da je Beograd spreman da reaguje ukoliko bi došlo do egzodusa srpskog naroda ali da je uvern da međunarodna zajednica to neće dozvoliti. Predsednik skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun je ocenio akciju ROSU kao predstavu za javnost nakon debakla u Interpolu.

Vladimir Rebić je, gostujući u Dnevniku RTS-a rekao da su 24 blindirana vozila ušla na područje severa KiM suprotno svim propisima i rezolucijama. Ocenio je to kao zastrašianje i negativnu reakciju nakon četvrtrog po redu poraza u Interpolu. Rekao je da je to izgovor da se krše propisi i da se zastraši srpski narod za koji je rekao da se nada da će ostati jedinstven. "Spremni smo da intervenišemo ukoliko bi došlo do egzodusa srpskog naroda, ali smo uvereni da