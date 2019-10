Danas pretežno sunčano i natprosečno toplo

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas ujutro biti prohladno, ponegde sa maglom a u toku dana pretežno sunčano i natprosečno toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13 stepena Celzijusa, a najviša od 23 do 28 stepeni. U Beogradu ujutro prohladno a u toku dana sunčano i natprosečno toplo. Duvaće slab, promenljiv vetar, sa jutarnjom temperaturom od šest do 13 stepeni, a najvišom dnevnom oko 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost savetuje se astmatičarima.