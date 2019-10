Prvo razgovor, pa predah na terasi: Vučić sa Lajčakom o Kosovu, Slovačkoj i OEBS-u

Press pre 1 sat

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike i predsedavajućeg OEBS-u Miroslava Lajčaka.

Foto;blic Predsednik Vučić je izrazio veliku zabrinutost zbog dešavanja na severu Kosova i Metohije i upozorio da Priština jednostranim i provokativnim aktima izaziva napetost i pogoršanje bezbednosne situacije. On je ministru Lajčaku posebno ukazao na manipulacije sa navodnim trovanjem prilikom prebrojavanja glasačkih listića i to isključivo kosmetskih Albanaca, upitavši koji je to otrov koji deluje na nacionalnoj osnovi i zatraživši da se sprovede sveobuhvatna