Mondoloni: Francuska spremna da organizuje sastanak Beograda i Prištine

RTV pre 46 minuta | Tanjug

PARIZ - Bivši francuski ambasador u Srbiji Frederik Mondoloni izjavio je da "dijalog Beograda i Prištine treba da bude nastavljen što pre i poručio je da je njegova država spremna da pomogne u tom procesu i organizuje sastanak u Parizu, ukoliko će to biti od pomoći, nakon što se formira vlada u Prištini".

"Želimo da organizujemo sastanak, zajedno sa Nemačkom, ako to može da uzbrza proces", rekao je Mondoloni na panelu "Održiva rešenja za zapadni Balkan" na Devetom Beogradskom bezbednosnom forumu. Vučić se sastao sa Mondolonijem Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Mondolonijem, a to je objavljeno na Instagram profilu "buducnostsrbijeAV". On je ocenio da je, po tom pitanju, mnogo toga postignuto, ali je naglasio da dijalog mora da se nastavi.