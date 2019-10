Amerika zaratila sa EU! Od ponoći počeli da deru evropsku robu od carina, evo koje države najviše stradaju!

Kurir pre 5 sati

VAŠINGTON - SAD su u ponoć između četvrtka i petka uvele tarife na uvoz evropske robe vredne 7,5 milijardi dolara.

Vašington je ovu meru najavio kao odgovor na subvencije koje su neke evropske vlade odobrile "Erbasu", kako bi nadoknadio štetu od 7,5 milijardi dolara koju je, kako tvrdi, zbog nelojalne tržišne konkurencije pretrpeo američki proizvođač aviona "Boing", javlja radio Dojče vele na engleskom jeziku (DW). Donald Trump’s latest tariffs take effect Friday: A 25% charge on gourmet imports from Europe, like French wine, Italian cheese, Spanish olives and Scotch whiskies