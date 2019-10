Vreme danas pretežno sunčano: Jutro sveže, ponegde sa maglom, najviša temperatura do 27

Kurir pre 3 sata

BEOGRAD - U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo veme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Vetar slab, južni. Jutarnja temperatura od četiri do 12, najviša dnevna od 23 do 27. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab južni vetar. Ujutru temperatura od osam do 12, najviša dnevna oko 25. (Kurir.rs/Beta) Kurir Autor: Kurir