Iznad proseka za ovo doba: Miholjsko leto će potrajati, biće i do 29 °c

Mondo pre 2 sata | mondo.rs

U Srbiji će jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplo.

U Srbiji će jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab južni vetar, jutarnja temperatura biće od 4 do 12 stepeni, a najviša dnevna danas od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna oko 25 stepeni. Mihojljsko leto potrajaće do 25. oktobra. Jutra će biti sveža, a danju pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni. Krajem