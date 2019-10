Najveće povećanje plata u novembru za medicinske sestre

RTV pre 57 minuta | Tanjug, Blic

BEOGRAD - Novembarskom povećanju plata u javnom sektoru najviše će se radovati medicinske sestre i tehničari, kojima će na račun leći 15 odsto više novca, piše "Blic".

Tako će sa srednjom školom medicinske sestre imati platu od 45.684 do 49.241 dinar, u zavisnosti od toga da li rade u domu zdravlja, na odeljenju Opšte bolnice ili u Hitnoj pomoći. Kada je reč o novim, povećanim platama viših medicinskih sestara, one će se kretati od 52.181 do 55.592 dinara u skladu tim dali su zaposlene u patronaži, na odeljenju opšte prakse ili intenzivne nege. Povećanje zarade od devet odsto dobiće zaposleni u prosveti, sudije, tužioci zaposleni