Sky news pokreće kanal za sve kojima je dosadio Bregzit

RTV pre 1 sat | Tanjug

LONDON - Nakon trogodišnje krize oko Bregzita, Sky News žželi da otvori TV kanal na kojem neće uopste biti vesti o Bregzitu, a kažu da je namenjen svim gledaocima kojima je dosadila čitava drama oko izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.

Jošš od kada je održan referendum 2016. godine, britanski političari raspravljaju o tome kako, na koji način i da li Ujedinjeno Kraljevstvo treba izaći iz EU, a i dalje veliki broj pitanja ostaje nerazjašnjen iako je ostalo još samo dve sedmice do zadnjeg roka 31. oktobra. "Sky News Brexit-free" će se pobrinuti za one kojima je dosadilo da slušaju vesti o Bregzitu, objasnio je direktor Sky Newsa, Džon Rajli. "To je nešto što znamo da će naši gledaoci smatrati