Između 6 i 27 stepeni, sledeće nedelje i još toplije

B92 pre 49 minuta | Tanjug

U Srbiji će i u subotu tokom dana biti sunčano i toplo, a takvo vreme zadržaće se i tokom naredne sedmice.

Prema prognozi Republickog hidrometeoroloskog zavoda, jutro će biti sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom, a tokom dana biće sunčano i toplo. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 13 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od osam do 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Sudeći prema izgledima vremena do 26. oktobra, Miholjsko leto se nastavlja. Jutra će biti sveža, a preko dana će biti pretežno