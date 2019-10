Saša Radulović opet na čelu Dosta je bilo

B92 pre 5 sati | Beta

Saša Radulović izabran je ponovo za predsednika pokreta Dosta je bilo (DJB), na sednici skupštine u Sava centru.

Za njegovu zamenicu izabrana je Branka Stamenković, a za potpredsednike Vojin Biljić, Hana Adrović i Aleksandar Bujić, saopštio je DJB. U obraćanju nakon izbora za predsednika DJB, Saša Radulović je rekao da reč "neodgovornost" najbolje opisuje svaku vlast u Srbiji u poslednjnih 30 godina, jer je za to vreme čitava država opljačkana, a "ispada da za to niko nije kriv jer svaka nova vlast štiti onu prethodnu i nastavlja da radi isto". On je naveo da je pokret DJB