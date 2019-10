Miholjsko leto se nastavlja, a evo kako će biti naredne nedelje

Blic pre 7 sati | Tanjug

U Srbiji će i sutra tokom dana biti sunčano i toplo, a takvo vreme zadržaće se i tokom naredne sedmice.

Prema prognozi Republičkog hidrometeoroloskog zavoda, sutra će jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana biće sunčano i toplo. Vetar će biti slab, južnih pravaca. Jutarnja temperatura kretaće se od šest stepeni Celzijusa do 13 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu će sutra biti sunčano i toplo. Vetar slab, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od osam stepeni Celzijus do 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Sudeći prema