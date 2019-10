Prognoza za danas: Ujutro sveže, tokom dana sunčano i toplo

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom a tokom dana će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar, južnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 13 stepeni a najviša dnevna od 23 do 27 stepena. U Beogradu danas sunčano i toplo uz slab vetar, južnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od osam do 13 stepeni a najviša dnevna oko 26 stepeni. Nastavlјa se period sa povolјnim uticajem biometeoroloških prilika. Tokom jutarnjih časova, u predelima sa maglom, tegobe mogu imati astmatičari. Od meteoropatskih reakcija mogući su pojačana